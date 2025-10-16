L’appello di Papa Leone alla Fao | La battaglia contro la fame è di tutti
Roma, 16 ottobre 2025 - "Esprimo a tutti i popoli della terra il mio più fervido desiderio che la pace regni ovunque. Il cuore del Papa, che non appartiene a lui stesso, ma alla Chiesa e, in un certo senso, a tutta l'umanità, mantiene viva la fiducia che, se la fame sarà sconfitta, la pace sarà il terreno fertile da cui nascerà il bene comune di tutte le nazioni". Sono le parole di Papa Leone che, questa mattina, ha visitato la Sede della FAO in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione e della Celebrazione dell' 80° anniversario della fondazione dell'Organizzazione. "Ottant'anni dopo la fondazione della FAO, la nostra coscienza deve interrogarci ancora una volta di fronte alla tragedia sempre attuale della fame e della malnutrizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
