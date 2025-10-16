laporta buon ottavo posto al veneto women bella prestazione per vf group bardiani

Pregevole prestazione della bastigliese Linda Laporta nella prima edizione del Veneto Women, che ha visto il successo dell’azzurra Silvia Persico che sotto il traguardo davanti all’Arena di Verona, è riuscita a giungere solitaria sfruttando la superiorità numerica dello squadrone della UAE Tour, con la regia della tricolore Longo Borghini. La gara, disputata sulla distanza di 116 chilometri è stata decisa dalla fuga di un drappello di dieci unità al 38° chilometro e tra queste è stata lesta ad inserirsi la bastigliese Linda Laporta, che in questo finale di stagione ha dimostrato di essere in grande condizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

