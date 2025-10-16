L’annuncio dei Gap | Inviata alla Cpi la denuncia per genocidio contro Meloni E non si sa se ridere o se piangere
È francamente difficile decidere se l’iniziativa sia più patetica o più ridicola, certamente risulta parecchio sconcertante: un’associazione chiamata “Giuristi e Avvocati per la Palestina” (Gap), ha annunciato di aver inviato al Procuratore della Corte penale internazionale «la versione inglese della denuncia per complicità in genocidio» nei confronti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e dell’Ad di Leonardo Spa, Roberto Cingolani. La denuncia è stata inviata il 14 ottobre: il giorno dopo lo storico accordo di Sharm el Sheikh. Una denuncia lunare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
