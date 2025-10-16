Lang ha trovato poco spazio al Napoli ma sapeva che l’Eredivisie era la sua comfort zone CorSport

Lang fatica a trovare spazio e già si parla di un suo possibile addio. Contro il Torino potrebbe arrivare finalmente la sua occasione? Chissà: finora non è mai partito da titolare. In vista della prossima sfida del Napoli contro il Psv il Corriere dello Sport: “In Olanda è già countdown per il suo ritorno. Martedì prossimo Noa Lang sarà di nuovo al Philips Stadion di Eindhoven, casa sua per due anni, teatro di gol, vittorie e successi. Venti gol totali in 63 presenze, due scudetti vinti da protagonista, con la dieci sulle spalle, l’affetto della gente e dei suoi tifosi che sui social lo aspettano e non vedono l’ora di salutarlo da avversario in Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lang ha trovato poco spazio al Napoli, ma sapeva che l’Eredivisie era la sua comfort zone (CorSport)

