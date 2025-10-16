Landini | su Meloni giudizio politico

Servizitelevideo.rai.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.24 Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, respinge le accuse di sessismo lanciate da Giorgia Meloni. "Nessun insulto sessista e nessun rancore", chiarisce in una nota. Landini spiega che, durante la trasmissione Di Martedì, il termine "cortigiana" era usato in senso politico, per indicare la vicinanza del premier a Donald Trump. "Ho detto che è stata alla corte di Trump, il suo portaborse sottolinea esprimendo un giudizio politico, non personale", ribadendo di non aver voluto offendere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

