Landini | Meloni cortigiana la replica al veleno della premier

Lidentita.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Per decenni ci hanno fatto la morale ma per criticare una donna senza argomenti le danno della prostituta." L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

