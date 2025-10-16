Landini | Meloni cortigiana la replica al veleno della premier
"Per decenni ci hanno fatto la morale ma per criticare una donna senza argomenti le danno della prostituta." L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
? Maurizio Landini, durante la puntata di diMartedì, ha definito Giorgia Meloni “la cortigiana di Trump”, accusandola di essersi limitata a “stare alla corte di Trump” senza “muovere un dito” sui temi dello sciopero per la pace Il conduttore Giovanni Floris ha i - facebook.com Vai su Facebook
