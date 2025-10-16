Landini | Meloni cortigiana di Trump La premier | La sinistra fa la morale sulle donne e poi insulta
"Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito. Per fortuna che c'erano i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso la dignità e l'onore di questo paese". Ha detto così il segretario della Cgil Maurizio Landini, ospite a Di Martedì su La7, parlando della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo ruolo nel conflitto tra Hamas e Israele. Landini ha poi precisato che il termine da lui usato significa "stare alla corte di Trump, essere il portaborse di Trump". Ma ovviamente non è bastato. "Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana'. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
