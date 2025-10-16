“Cortigiana di Trump”. Maurizio Landini senza ritegno. Esprime con tale disinvoltura un giudizio sessista e vergognoso contro Giorgia Meloni a “Di Martedì, da lasciare senza parole perfino il conduttore, Giovanni Floris. L’accusa gratuita e fuori da ogni connotazione politica, tracima il normale confronto dialettico. Al numero uno della Cgil non va giù il rapporto privilegiato che la premier ha con Donald Trump. Forse è “amareggiato” dal processo di pace siglato lunedì in Egitto. E perde ogni controllo e credibilità. L’affermazione ha scatenato polemiche immediate, con Floris che ha sottolineato il carattere sessista del termine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Landini, l’insulto sessista a Meloni: “Cortigiana di Trump”. Persino Floris si scandalizza (video)