Landini l’insulto sessista a Meloni | Cortigiana di Trump Persino Floris si scandalizza video
“Cortigiana di Trump”. Maurizio Landini senza ritegno. Esprime con tale disinvoltura un giudizio sessista e vergognoso contro Giorgia Meloni a “Di Martedì, da lasciare senza parole perfino il conduttore, Giovanni Floris. L’accusa gratuita e fuori da ogni connotazione politica, tracima il normale confronto dialettico. Al numero uno della Cgil non va giù il rapporto privilegiato che la premier ha con Donald Trump. Forse è “amareggiato” dal processo di pace siglato lunedì in Egitto. E perde ogni controllo e credibilità. L’affermazione ha scatenato polemiche immediate, con Floris che ha sottolineato il carattere sessista del termine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le parole della ministra Roccella offendono la memoria e l’intelligenza del Paese. Dire che le visite ad Auschwitz “servono solo a incolpare il fascismo per l’antisemitismo” è un insulto alle vittime e un omaggio agli eredi di chi quelle leggi razziali le scrisse, le f - facebook.com Vai su Facebook
"Hamas non firma la pace per Maurizio Landini, né per Francesca Albanese che insulta la Segre, né per Greta Thunberg con la Flotilla. C'è una sola persona da ringraziare e si chiama Donald Trump". Così la premier Giorgia Meloni durante il comizio di chius - X Vai su X
“Una cortigiana”: Landini provoca la Meloni. La reazione di Floris in tv - Scintille a distanza e ennesimo attacco di Maurizio Landini e Giorgia Meloni nel corso della trasmissione di La7, 'DiMartedì'. Riporta newsmondo.it
Maurizio Landini definisce Giorgia Meloni "la cortigiana di Trump", la reazione di Floris: "Termine sessista" - Giovanni Floris lo richiama a correggere la definizione sessista. Riporta virgilio.it
Landini: "Meloni cortigiana di Trump", Floris: "Verrà ripreso, è un termine sessista" - A diMartedì, Floris chiede a Landini chiarimenti sul termine 'cortigiana' riferito a Meloni: 'Stare alla corte di Trump'. Lo riporta la7.it