Landini la definisce cortigiana Giorgia Meloni replica piccata | La sinistra critica ancora una donna dandole della prostituta – Il video

L'aveva avvertito Giovanni Floris: «" Cortigiana " verrà ripreso perché è un termine in qualche modo sessista». Eppure il suo ospite a diMartedì, il segretario della Cgil Maurizio Landini, ha insistito nell'usare quella parola riferendosi alla premier Giorgia Meloni, che non ha mancato di rispondergli a tono. Sui suoi social la presidente del Consiglio ha postato la definizione della parola, che recita così: «Donna dai facili costumi, etera; eufem. prostituta », accompagnandola con una lunga didascalia.