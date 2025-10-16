L'insulto pronunciato da Maurizio Landini nell'ultima ospitata da Giovanni Floris a DiMartedì sta facendo molto discutere. Il segretario della Cgil aveva definito Giorgia Meloni "la cortigiana di Trump". Lo stesso conduttore di La7 si era subito accorto della portata di quelle parole e aveva invitato il sindacalista a correggere il tiro. Ma orma la frittata era stata fatta. Così il premier ha voluto replicare - con garbo - alle dichiarazioni di Maurizio Landini. "Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana' - ha commentato -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Landini insulta Meloni, anche Pina Picierno si ribella: "Ora le scuse"