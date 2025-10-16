Landini chiama Meloni cortigiana di Trump lei risponde | Mi dà della prostituta

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier ha risposto al segretario della Cgil che l'altro ieri, ospite del programma DiMartedì su La7, l'aveva definita una "cortigiana di Trump": "La sinistra fa la morale sul rispetto delle donne ma poi per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

