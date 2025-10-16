Landini chiama Meloni cortigiana di Trump lei risponde | Mi dà della prostituta
La premier ha risposto al segretario della Cgil che l'altro ieri, ospite del programma DiMartedì su La7, l'aveva definita una "cortigiana di Trump": "La sinistra fa la morale sul rispetto delle donne ma poi per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
"Hamas non firma la pace per Maurizio Landini, né per Francesca Albanese che insulta la Segre, né per Greta Thunberg con la Flotilla. C'è una sola persona da ringraziare e si chiama Donald Trump". Così la premier Giorgia Meloni durante il comizio di chius - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: 'Landini mi definisce cortigiana? E' obnubilato dal rancore' - "Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una "cortigiana". Lo riporta ansa.it
Landini attacca Meloni: "Cortigiana". Lei risponde con il dizionario: "Mi dà della prostituta" - Il segretario della Cgil aveva definito la presidente del Consiglio "cortigiana". Come scrive today.it
Meloni: "Landini che mi dà della cortigiana? Obnubilato da rancore" - La presidente del Consiglio in un post: 'La sinistra fa la morale sul rispetto delle donne e poi mi definisce prostituta' ... adnkronos.com scrive