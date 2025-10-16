Landini attacca Meloni | Cortigiana Lei risponde con il dizionario | Mi dà della prostituta

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un duro botta e risposta quello tra Maurizio Landini e Giorgia Meloni. Il segretario della Cgil aveva definito la presidente del Consiglio "cortigiana". Una parola che non è piaciuta per niente a Meloni, intervenuta per stigmatizzare il termine usato dal leader sindacale impegnato da tempo in una. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

landini attacca meloni cortigianaMeloni contro Landini: “Mi definisce cortigiana: mi dà della prostituta” - "Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da ... lapresse.it scrive

landini attacca meloni cortigianaLandini attacca Meloni: "Cortigiana". Lei risponde con il dizionario: "Mi dà della prostituta" - Il segretario della Cgil aveva definito la presidente del Consiglio "cortigiana". Segnala today.it

landini attacca meloni cortigianaLandini chiama Meloni “cortigiana di Trump”, lei risponde: “Mi dà della prostituta” - La premier ha risposto al segretario della Cgil che l'altro ieri, ospite del programma DiMartedì su La7, l'aveva definita una "cortigiana di Trump" ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Landini Attacca Meloni Cortigiana