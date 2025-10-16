L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 16 ottobre 2025

Lettera43.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi in una nuova giornata dei mercati europei. Ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, Milano ha concluso a -0,4%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

