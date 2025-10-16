Lancia una bottiglia dalla finestra denunciato dalla polizia locale
Una bottiglia di plastica piena è stata lanciata da una finestra nel centro storico della città durante la serata del 4 settembre a ‘Imola in Musica’, cadendo a pochi centimetri da un giovane ciclista. La polizia locale ha identificato e denunciato a piede libero l’autore: un uomo di 42 anni, originario di Palermo, accusato di getto di cose pericolose. La manifestazione organizzata dal Comune aveva animato le vie del centro con gruppi musicali. L’oggetto è precipitato intorno alle 21, fortunatamente senza provocare feriti tra pedoni e spettatori presenti. Gli agenti del comando di via Pirandello hanno subito analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, ricostruendo la dinamica dell’accaduto e individuando l’edificio da cui era stato lanciato l’oggetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Roma, perde la corsa e dalla rabbia lancia una bottiglia vuota contro il bus.... Lo scorso pomeriggio, in piazza Mancini, un uomo, app ... https://agronline.it/cronaca/roma-perde-la-corsa-e-dalla-rabbia-lancia-una-bottiglia-vuota-contro-il-bus_45372?ck_mkt=3… - X Vai su X
Uno dei capi più richiesti è arrivato! Verde bottiglia Petto a lancia Chiusura a un bottone Texture operata Perfetto con T-shirt in cotone modal e sneakers per un look casual chic! . . . #demedici1974 #loutfitperfetto #suitformen #followus #fashion #mens - facebook.com Vai su Facebook
Lancia dalla finestra una bottiglia durante Imola in Musica, denunciato 42enne - Grazie alle telecamere, è stato rintracciato dalla polizia locale e denunciato a piede libero per getto pericoloso di cose ... Segnala ilnuovodiario.com
Lancia il cane dalla finestra e lo uccide. Proprietaria denunciata per maltrattamenti sugli animali - Protagonista della vicenda una 65enne di Trieste, denunciata dai carabinieri per maltrattamenti su animali. blitzquotidiano.it scrive