Una bottiglia di plastica piena è stata lanciata da una finestra nel centro storico della città durante la serata del 4 settembre a ‘Imola in Musica’, cadendo a pochi centimetri da un giovane ciclista. La polizia locale ha identificato e denunciato a piede libero l’autore: un uomo di 42 anni, originario di Palermo, accusato di getto di cose pericolose. La manifestazione organizzata dal Comune aveva animato le vie del centro con gruppi musicali. L’oggetto è precipitato intorno alle 21, fortunatamente senza provocare feriti tra pedoni e spettatori presenti. Gli agenti del comando di via Pirandello hanno subito analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, ricostruendo la dinamica dell’accaduto e individuando l’edificio da cui era stato lanciato l’oggetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lancia una bottiglia dalla finestra, denunciato dalla polizia locale