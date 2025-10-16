L’analisi sensoriale come linguaggio scientifico del gusto

Nel mondo della gastronomia contemporanea si parla spesso di emozione, esperienza, memoria. Ma troppo raramente si parla di  misurazione. L’analisi sensoriale, disciplina che unisce psicologia, statistica, fisiologia e tecnologia alimentare, rappresenta oggi l’unico strumento capace di trasformare la percezione del gusto in  dato scientifico. In un contesto produttivo e culturale in cui il gusto è spesso trattato come dimensione estetica o emotiva, l’analisi sensoriale è la grammatica invisibile che riporta l’attenzione sulla  misurabilità dell’esperienza percettiva  e sul suo valore conoscitivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

