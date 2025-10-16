L’analisi di coach Cioni | Ci serve concentrazione

Alla vigilia della partita, coach Alessio Cioni aveva indicato come un’incognita la Virtus Cagliari, che alla prima giornata aveva osservato il proprio turno di riposo e non aveva quindi regalato informazioni sulle proprie caratteristiche. Al di là del valore delle sarde, però, la sconfitta di sabato scorso dell’ Use Rosa Scotti al Pala Sammontana di Empoli ha un indiziato principale: la difesa. Dopo questa prima sconfitta stagionale, l’analisi del tecnico biancorosso punta infatti il dito soprattutto sulla prova difensiva insufficiente delle sue ragazze. Insomma, c’è ancora da lavorare in casa Use Rosa, ma questa è la sola cosa che non spaventa l’allenatore di Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’analisi di coach Cioni: "Ci serve concentrazione"

