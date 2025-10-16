L’analisi del coach | A Parigi e Valencia abbiamo pagato la velocità degli avversari Ivanovic | Una partita molto dura L’abbiamo giocata con carattere
Soddisfatto per la vittoria, ma forse ancora di più per la prestazione e l’atteggiamento della sua Virtus. Dusko Ivanovic non può che rimarcare la prestazione della sua squadra che ha cresciuto, durante l’arco della partita la sua qualità difensiva, tanto da fermare spesso e volentieri l’attacco del Monaco. "E’ stata una partita molto dura – conferma il coach montenegrino – contro il Monaco abbiamo giocato bene in difesa, forse nei primi minuti abbiamo faticato, ma durante il match siamo migliorati". Pressione nella propria metà campo che è stata alla base del successo dei bianconeri. "La difesa ci ha permesso di giocare con ancor più pazienza di fronte ad una grande squadra come è il Monaco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
