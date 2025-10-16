Lampedusa Don Ciotti e il sindaco Mannino corrono insieme per la pace e i diritti
Una corsa per unire, per ricordare e per lanciare un messaggio di pace. Don Luigi Ciotti e il sindaco Filippo Mannino hanno corso fianco a fianco a Lampedusa nella staffetta simbolica “Libera la natura”, promossa da Libera per “far correre un messaggio di pace, di solidarietà e per i diritti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
