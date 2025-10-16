L’amministrazione comunale di Carpi fissa due appuntamenti con i cittadini

Il Comune di Carpi si avvicina ai cittadini grazie a “Parlane con il sindaco” e “Il Comune vicino a te”, due iniziative che portano fisicamente l’amministrazione nei luoghi della vita quotidiana delle persone, nei quartieri e nelle frazioni.Il percorso, che ha l’obiettivo di inaugurare un modo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questa sera, mercoledì 15 ottobre, l'amministrazione comunale incontra i residenti della frazione di Renno. Appuntamento è presso la canonica alle ore 20.30. Partecipa a questi importanti momenti di dialogo e confronto pensati per favorire la partecipazio - facebook.com Vai su Facebook

Prosa, Danza e Musica classica al Teatro Comunale di Carpi - Con la tradizionale scansione delle rassegne Teatro, L'altro teatro, Danza e Circo, Musica classica, Famiglie a teatro, L'altra musica e appuntamenti speciali, la stagione 2024- Lo riporta ansa.it

INFORMAHANDICAP - COMUNE DI CARPI - Si pone l'obiettivo di offrire alle persone disabili un migliore utilizzo dei servizi pubblici e del privato sociale attraverso l'informazione, l'orientamento e la ... Segnala disabili.com

La stagione del Comunale. Carpi si accomoda a teatro - Grandi classici, voci contemporanee e nuovi progetti: debutta l’8 novembre, con ‘Il fu Mattia Pascal’, capolavoro tratto dal romanzo di Pirandello che vede in scena Geppy Gleijeses, la nuova stagione ... Da ilrestodelcarlino.it