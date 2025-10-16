Lambrusco produzione giù | Ci saranno meno bottiglie ma di qualità elevata
L’annata 202526 del lambrusco? Ci saranno meno bottiglie – in campagna la produzione è stata una delle più scarse degli ultimi anni – ma la qualità sarà elevata. È questo, in estrema sintesi, quanto emerge dal bilancio tracciato dal Consorzio Tutela Lambrusco all’indomani della fine della vendemmia. "È stata un’annata precoce – conferma infatti il Consorzio - quella del lambrusco. Tra Modena e Reggio Emilia, si è cominciato a vendemmiare con un anticipo di circa due settimane rispetto alla media. Ed è così che, nella prima parte di ottobre, la raccolta può dirsi conclusa ed è già possibile trarre le prime conclusioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
