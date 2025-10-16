Lamberto Sposini Caterina Balivo racconta l' aneddoto privato e lo saluta in diretta tv | Ti vogliamo bene
Nello spazio dedicato agli showman italiani che oggi, giovedì 16 ottobre, ha caratterizzato la puntata de La Volta Buona, un posto di riguardo è stato riservato a Lamberto Sposini. Il giornalista, amatissimo volto della tv, è assente dalle scene da quando venne colpito da un ictus il 29 aprile. 🔗 Leggi su Today.it
