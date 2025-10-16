Oltre cento persone si ritroveranno, a distanza di quarant’anni, per ricordare le numerose attività culturali, sportive e ricreative che resero popolare il Cral Agip di Ravenna negli anni Ottanta. Un evento all’insegna del ‘C’era una volta’, per rivivere insieme quel clima di convivialità, passione ed entusiasmo con cui si trascorreva il tempo libero, nel cosiddetto ‘dopolavoro’, nell’era pre-social. L’appuntamento è per sabato, al ristorante Canale Molinetto di Punta Marina a partire dalle 10 di mattina, quando i presenti faranno un vero e proprio viaggio nel tempo per riscoprire, attraverso documenti, testimonianze, aneddoti e immagini di quel periodo, le attività delle ex nove sezioni del Cral Agip: cicloturismo, calcio, tennis, pittura, pesca, escursionismo, teatro, poesia e speleologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’amarcord del Cral Agip. Sabato in cento a tavola: "Amici oltre il lavoro"