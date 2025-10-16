L' altoparlante suona buon compleanno in loop per 5 ore nella notte | devono intervenire i vigili del fuoco
La stessa canzone che suona, nel cuore della notte, per più di cinque ore consecutive. Una vera e propria tortura che ha costretto a una notte in bianco gli abitanti della frazione di Javalí Viejo, nel comune di Murcia, in Spagna. A causa di un guasto all'impianto della scuola, gli altoparlanti. 🔗 Leggi su Today.it
Altoparlante in tilt suona “Buon compleanno” a ripetizione, notte da incubo in un paese spagnolo - Un guasto all’impianto audio di una scuola ha diffuso per ore la canzone del “Buon compleanno” nella frazione di Javalí Viejo, vicino Murcia ... Lo riporta msn.com
Incubo sonoro in una scuola a Murcia: la canzone di compleanno risuona tutta la notte, intervengono i Vigili del Fuoco per staccare l’altoparlante - Anticonvenzionale e quasi fiabesco l’intervento dei vigili del fuoco nel quartiere di Javalí Viejo, alle porte di Murcia, dove il riposo degli abitanti è stato turbato da una situazione insolita. orizzontescuola.it scrive