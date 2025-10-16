L' alta moda ma non solo torna in laguna con la nuova edizione di Venice Fashion Week

Veneziatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova edizione di Venice Fashion Week inizia lunedì 20 ottobre con sette giorni di programmazione tra palazzi storici, atelier e spazi culturali di Venezia: oltre 60 designer da 12 paesi, 25 location e un calendario di eventi, mostre e talk sulla moda consapevole e l'artigianato d'eccellenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Alta Moda Torna Laguna