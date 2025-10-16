L' alta moda ma non solo torna in laguna con la nuova edizione di Venice Fashion Week
La nuova edizione di Venice Fashion Week inizia lunedì 20 ottobre con sette giorni di programmazione tra palazzi storici, atelier e spazi culturali di Venezia: oltre 60 designer da 12 paesi, 25 location e un calendario di eventi, mostre e talk sulla moda consapevole e l'artigianato d'eccellenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Il reality show, l’alta moda e l’agenzia di case di lusso: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa da Gianluca Soncin http://dlvr.it/TNh5Pm #PamelaGenini #Femminicidio #AltaModa #Milano #RealityShow - X Vai su X
Piumino Liu jo ? #solocosebelle? #largoaltamoda #largogalatina #liujocollection #fallwinter - facebook.com Vai su Facebook