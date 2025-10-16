L' alta moda ma non solo torna in laguna con la nuova edizione di Venice Fashion Week

La nuova edizione di Venice Fashion Week inizia lunedì 20 ottobre con sette giorni di programmazione tra palazzi storici, atelier e spazi culturali di Venezia: oltre 60 designer da 12 paesi, 25 location e un calendario di eventi, mostre e talk sulla moda consapevole e l'artigianato d'eccellenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it