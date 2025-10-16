L' alleanza del territorio | gli industriali di Lecco Sondrio e Como insieme per il futuro

Una vera e propria chiamata alle armi per il territorio lariano. L'assemblea generale 2025 di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como, organizzata mercoledì 15 ottobre a Lariofiere di Erba, ha riunito oltre 700 imprenditori per discutere dei grandi temi che plasmano l'economia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Cinque anni di collaborazione tra sport e solidarietà per il territorio vibonese. Un'alleanza duratura, quella tra Associazione Valentia e Tonno Callipo Volley, nel segno della solidarietà - facebook.com Vai su Facebook

"Siamo artigiani di #sinodalità" #ChiesaViva l'intervento di Cecilia Dall'Oglio, responsabile @MovimentoLS_IT, in diretta da Castel Gandolfo: «In Italia c'è un fermento e voglia di cambiare le cose. Piena alleanza tra istituzioni, associazioni e realtà sul territorio» - X Vai su X

L'alleanza del territorio: gli industriali di Lecco, Sondrio e Como insieme per il futuro - L'obiettivo è creare un nuovo attore tra i primi nove del sistema ... Secondo leccotoday.it

L’alleanza dell’Altolario: Colico “resta” con il lago - Colico (Lecco) – Il futuro di Colico è verso il lago, non la montagna, nonostante le mire secessioniste di chi la vorrebbe fuori dalla provincia di Lecco per annetterla a quella di Sondrio, rilanciate ... Da ilgiorno.it

Industriali Italia-Spagna, 'alleanza per la crescita in Ue' - "Rafforzare la collaborazione nei settori della sostenibilità, digitalizzazione e transizione energetica è essenziale per affrontare sfide condivise e accrescere la competitività. Come scrive ansa.it