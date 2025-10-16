Benvenuti nella mafiosfera. I boss presidiano anche il territorio dei social in cerca di nuovi adepti. È la sconvolgente analisi del rapporto della Fondazione Magna Grecia di cui ha parlato al Palazzo di Vetro dell’Onu la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo. Intervenendo all’evento «Organized crime in the social media age» la Colosimo ha raccomandato la necessità di una «contronarrazione» del fenomeno mafioso che riesca a fronteggiare l’offensiva dei clan sui social network, usati anche per la comunicazione da e per il carcere, con un focus sull’uso di TikTok da parte delle mafie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'allarme dell'Antimafia: "Ora i clan reclutano i giovani sui social"