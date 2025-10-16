L' allarme della Fondazione Foresta | Un adolescente su quattro vittima di bullismo

Padovaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine, condotta su 5.849 studenti delle scuole superiori di Padova, Vicenza e Verona dalla Fondazione Foresta dice che più di uno studente su quattro ha subito episodi di bullismo o cyberbullismo: è uno dei dati più forti che emergono dal nuovo report della Fondazione Foresta ETS, punto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

