L’Agenzia europea per la difesa pronta a svolgere un ruolo centrale negli sforzi di riarmo

Roma, 16 ottobre 2025 – Secondo la bozza delle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre visionata da Euractiv.com, l’ Agenzia europea per la difesa (AED o EDA) sarà al centro degli sforzi di riarmo dell’Unione europea. Il rafforzamento dell’EDA, un organismo intergovernativo istituito nel 2004, dimostra che i paesi dell’UE vogliono che lo sviluppo di progetti europei su larga scala in materia di difesa resti nelle mani degli Stati membri, anziché rafforzare il ruolo della Commissione. Secondo la bozza delle conclusioni, l’agenzia si occuperà dell'”operatività” del lavoro per realizzare i settori di capacità prioritari definiti a livello UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Agenzia europea per la difesa pronta a svolgere un ruolo centrale negli sforzi di riarmo

Contenuti che potrebbero interessarti

AP... - APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Formentini: Finalmente anche l'agenzia europea per il diritto d'asilo ha cambiato totalmente approccio sul concetto di Paese sicuro avvicinandosi a quello che la #Lega dice da anni. - X Vai su X

L’Agenzia europea per la difesa pronta a svolgere un ruolo centrale negli sforzi di riarmo - Secondo la bozza delle conclusioni del vertice del 23 ottobre, l’Agenzia europea per la difesa tornerà al centro della politica di riarmo dell’UE, con un ruolo operativo nella realizzazione dei princi ... Si legge su quotidiano.net

Droni, scudo aereo e spaziale: la Commissione Ue presenta il piano della difesa. E annuncia spese record: “6.800 miliardi entro il 2035” - Droni, scudo aereo e progetti militari congiunti: la roadmap dell'Ue per colmare le carenze militari entro il 2030 ... ilfattoquotidiano.it scrive

Al lavoro da inizio 2026 per essere pronti nel 2030, l’UE svela la sua ‘roadmap’ per la difesa - L'esecutivo comunitario redige il calendario per la realizzazione industriale delle sue priorità di difesa. Si legge su eunews.it