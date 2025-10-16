Ladri in azione nel salernitano | rubata la borsa in un' auto in sosta in città banda del buco saccheggia il mercato a Capaccio

Salernotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i furti nel salernitano. Per iniziare, in via Racioppi, nella zona orientale, ad una donna era stata rubata la borsa con all'interno gli effetti personali del suo bimbo, i documenti e il portafoglio. Ignoti, infatti, hanno forzato l'auto in sosta, portando via il bottino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

