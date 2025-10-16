Ladri in azione nel salernitano | rubata la borsa in un' auto in sosta in città banda del buco saccheggia il mercato a Capaccio
Continuano i furti nel salernitano. Per iniziare, in via Racioppi, nella zona orientale, ad una donna era stata rubata la borsa con all'interno gli effetti personali del suo bimbo, i documenti e il portafoglio. Ignoti, infatti, hanno forzato l'auto in sosta, portando via il bottino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ladri di rame in azione a Casal Bruciato, razziate due stazioni di ricarica per le auto elettriche https://ift.tt/F7sGfvk - X Vai su X
#Tortoreto Ladri in azione nella zona Svizzera, a Tortoreto. Il racconto di una serata con la presenza di topi di appartamento in casa, mentre ci sono gli occupanti all’interno, è affidato ad un post comparso sui social. - facebook.com Vai su Facebook
Ladri in azione alla scuola di Penta: forzano le finestre e rubano i computer - Ladri in azione nell’edificio scolastico di via Matteotti alla frazione Penta, la sede dislocata dell’Istituto comprensivo Don Alfonso De Caro di Lancusi. ilmattino.it scrive
Capaccio, raid al mercato ortofrutticolo: in azione una banda composta da 8 persone - Notte movimentata al mercato ortofrutticolo di Capaccio Paestum, dove una banda ben organizzata ha messo a segno una serie di furti in diversi stand. Lo riporta msn.com
Salerno, colpo nella notte da Leroy Merlin: svuotate le casse automatiche - L'articolo Salerno, colpo nella notte da Leroy Merlin: svuotate le casse automatiche proviene da OttoPagine. msn.com scrive