Ladri in azione ad Altavilla Silentina | furto in un appartamento

Nella serata di ieri, ignoti si sono introdotti in un'abitazione privata ad Altavilla Silentina, approfittando dell'assenza dei proprietari. Per accedere all'interno, hanno utilizzato una finestra non collegata al sistema di allarme. Una volta dentro, hanno sottratto diversi oggetti di valore e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

