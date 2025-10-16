Ladra in corsia | 48enne ferrarese arrestata dopo alcuni furti in una clinica catanese

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ferrarese di 48 anni, con alle spalle altri reati analoghi, avrebbe utilizzato la camera di degenza della clinica catanese in cui era ricoverata la madre come base per compiere furti all'interno della stessa struttura ospedaliera. I poliziotti della questura di Catania le contestano il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Ladra Corsia 48enne Ferrarese