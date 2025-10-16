Ladra in corsia | 48enne ferrarese arrestata dopo alcuni furti in una clinica catanese
Una donna ferrarese di 48 anni, con alle spalle altri reati analoghi, avrebbe utilizzato la camera di degenza della clinica catanese in cui era ricoverata la madre come base per compiere furti all'interno della stessa struttura ospedaliera. I poliziotti della questura di Catania le contestano il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
