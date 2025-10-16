C’erano proprio tutti: i suoi allievi di oggi con le felpe con scritto “Grazie Angelo”, i campioni di ieri, i maestri della sua palestra Kick and Punch a Pieve Emanuele e quelli di altre scuole di combattimento. La chiesa dei santi Chiara e Francesco a Pontesesto di Rozzano era talmente gremita che la strada antistante era invasa da amici e conoscenti tutti con gli occhi lucidi, ma anche con un sorriso per "quel campione che non sarà mai dimenticato". C’era Lino Guaglianone che era stato il suo maestro, Andrea Pucci con gli occhi lucidi e fortemente commosso, tanti altri allievi vip e il suo campioncino, Achille Lombardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio a Valente, "sarai per sempre il nostro campione"