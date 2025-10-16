Laceno d’Oro 50 tornano le call per la comunità dei cinefili | giuria popolare e volontari cercasi
Anche per la cinquantesima edizione il Laceno d’Oro International Film Festival, in programma ad Avellino dall’1 all’8 dicembre, coinvolge la comunità appassionata di cinema attraverso due differenti forme di partecipazione. Non può mancare, infatti, l’ormai consolidata Giuria Pop - la giuria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La prima nevicata dell’autunno in #Campania: sul lago Laceno, in Irpinia, a quota 1400 metri il paesaggio si è imbiancato, a conferma dell’ondata straordinaria di freddo che ha colpito anche il Sud in questi giorni di ottobre - facebook.com Vai su Facebook