Lacedonia AV | I Carabinieri denunciano il titolare di una officina meccanica

Controlli dei Carabinieri Forestali a tutela dell’ambiente: denunciato il titolare di un’officina per scarico illecito di acque reflue. I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Lacedonia e Castel Baronia, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia corretta gestione dei rifiuti, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il titolare di un opificio per scarico illecito di acque reflue. Nello specifico,l’intervento è avvenuto presso un’officina meccanica sita nel Comune di Lacedonia (AV), dove durante il sopralluogo, i militari accertavano che le acque reflue di dilavamento del piazzale, venivano convogliate, tramite un tubo surrogato abusivo, direttamente lungo la strada comunale adiacente l’officina, il tutto in assenza di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it