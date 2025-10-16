L’abuso di sostanze è l’effetto scatenante
Lunedì l’arresto a Bellaria di un 50enne avvezzo a praticare violenza verso i propri genitori. Nei giorni scorsi è stato invece rinviato a giudizio un altro riminese, di 35 anni, accusato di picchiare la madre per farsi dare più denaro. Anche in provincia di Rimini sono saliti vertiginosamente i casi di maltrattamenti in famiglia che riguardano le condotte dei figli nei confronti dei propri genitori, spesso anziani. "Un fenomeno le cui cause vanno analizzate caso per caso – premette Francesco Sartini, direttore dell’Uo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Rimini e del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche –, ma che possono derivare ad esempio da situazioni in cui i figli, anche adulti, rimangono adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Problemi di sicurezza e abuso di sostanze, pugno duro del Questore: chiusi tre bar https://ift.tt/2qexvS4 https://ift.tt/2FZQl7S - X Vai su X
CHIAVARI - I carabinieri di Chiavari hanno svolto ieri un servizio di controllo sul territorio, con l'obiettivo di contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche. L'operazione ha riguardato i territori dei comuni di Chiavari, - facebook.com Vai su Facebook