Lunedì l’arresto a Bellaria di un 50enne avvezzo a praticare violenza verso i propri genitori. Nei giorni scorsi è stato invece rinviato a giudizio un altro riminese, di 35 anni, accusato di picchiare la madre per farsi dare più denaro. Anche in provincia di Rimini sono saliti vertiginosamente i casi di maltrattamenti in famiglia che riguardano le condotte dei figli nei confronti dei propri genitori, spesso anziani. "Un fenomeno le cui cause vanno analizzate caso per caso – premette Francesco Sartini, direttore dell’Uo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Rimini e del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche –, ma che possono derivare ad esempio da situazioni in cui i figli, anche adulti, rimangono adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L'abuso di sostanze è l'effetto scatenante"