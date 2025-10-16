L’Abruzzo punti sul Cerasuolo | il rosato non è più il piano B L’invito della produttrice Valentina Di Camillo
In un momento di difficoltà per i rossi, la regione riscopre la sua antica tradizione in rosa: “Per anni abbiamo sbagliato a comunicarlo. Ricarichi al ristorante? Inutile darsi la colpa a vicenda”. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Leggi anche questi approfondimenti
Leggi su Tgr Abruzzo Serata magica al PalaMaggetti: prima vittoria in Serie A1 Le Panthers Roseto superano 71-64 la Geas Sesto San Giovanni e conquistano i primi due punti nella massima serie - facebook.com Vai su Facebook