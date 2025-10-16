La Volta Buona pagelle 16 ottobre | il coraggio di Jolanda Renga 10 e la gaffe del sosia di Stefano De Martino 7
Emozioni forti, storie importanti e il ricordo di figure chiave della televisione: la puntata del 16 ottobre de La Volta Buona è stata ricca di momenti importanti, fra risate, ma anche occasioni di riflessione e qualche gossip riguardo i personaggi più in vista del momento. Caterina Balivo, come sempre, ha tenuto il ritmo della puntata, intrattenendo il pubblico e i suoi ospiti, fra battute e leggerezza. Le nostre pagelle della puntata de La Volta Buona, con i temi e i protagonisti di questo nuovo appuntamento. Stefano De Martino conquista anche La Volta Buona. Voto (9). Inutile negarlo, Stefano De Martino è ormai un volto di punta della Rai, capace di incuriosire e conquistare il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it
