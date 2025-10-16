La vita va così conquista la Festa del Cinema di Roma Com' è andato il primo giorno

La prima serata della Festa del Cinema di Roma è bagnata (e fortunata). Sul red carpet sfilano - dopo la madrina e presentatrice della ventesima edizione, Ema Stokholma, e la presidente di giuria, Paola Cortellesi - gli attori del film d’apertura, “La vita va così”.Diego Abatantuono, Aldo Baglio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La vita va così di Milani, debutto a Festa di Roma poi in sala - La testardaggine di un pastore sardo nel rifiutare di vendere il suo terreno con sbocco paradisiaco sul mare sull'isola, per realizzare un resort, nonostante le offerte sempre più generose di un ... Lo riporta ansa.it

La vita va così di Riccardo Milani apre la Festa del Cinema di Roma 2025 - Il nuovo film di Riccardo Milani sarà il titolo d’apertura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025. Riporta tg24.sky.it

La vita va così: il trailer del film di Riccardo Milani che aprirà la Festa del Cinema di Roma - Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari sono nel cast del film d'apertura della Festa del Cinema di Roma e che uscirà nelle sale il 23 ottobre. Riporta comingsoon.it