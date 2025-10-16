la vis si consola con i due giovani nazionali

In un periodo in cui la prima squadra non riesce a trovare quella continuità che aveva reso magica la scorsa stagione, la società biancorossa sa di poter contare su delle giovani leve che hanno già attirato su di loro le attenzioni del calcio internazionale. L’esempio più lampante è quello del classe 2008 Edoardo Mariani, un prodotto del vivaio vissino che da tempo ha dimostrato di avere numeri importanti, fin dal settore giovanile, prerogativa che ha confermato anche quando è stato chiamato in prima squadra. Dopo esser già stato attenzionato da diversi club di Serie A, Roma e Atalanta su tutti, domenica scorsa il pesarese doc ha ben figurato all’esordio da titolare con la nazionale Under 18 ed è già pronto a mettersi in mostra in biancorosso lunedì alle 20:30 nella gara di Pontedera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

