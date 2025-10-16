La vie en rose in scena La stagione del Masaccio
Con " La vie en rose ", stasera alle 21.15 al cinema teatro Masaccio l’associazione culturale Paro Paro inaugura la nuova stagione teatrale con lo spettacolo ispirato al testo " Agenzia matrimoniale " di Dory Cei con la regia di Viola Rossi. Scritto liberamente ispirato al testo "Agenzia matrimoniale" di Dory Cei, una commedia brillante, divisa in due atti, che gioca con le sfumature dell’amore e dell’ironia. Nel primo atto il pubblico viene catapultato all’interno di un’agenzia matrimoniale popolata da personaggi eccentrici, per lo più pensionati desiderosi di trovare l’anima gemella. Tra questi spicca Elettra, una vedova che, insieme alla sorella Gertrude, decide di rimettersi in gioco e si imbatte in un uomo sorprendentemente identico al suo defunto marito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
