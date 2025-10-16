La vendetta è un piatto da consumare freddo. E Amerigo Varotti lo serve in grande stile dopo le delusioni in politica e cioè la mancata candidatura. Ieri ha annunciato la sua nuova associazione " Cultura della bellezza ", legata alla promozione del turismo e del territorio, con una conferenza stampa degna di un politico di successo: televisioni da mezza regione oltre a tutti i rappresentanti di radio e televisioni fanesi e pesaresi. E naturalmente anche la Rai. Perché l’inventore degli " Itinerari della bellezza ", quando era direttore della Confcommercio, ora diventa il nemico numero uno della sua creatura ‘scippata’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’vendetta’ di Varotti: "Cultura della bellezza" per spodestare i vecchi "Itinerari"