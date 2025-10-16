La vendetta di Trump | John Bolton incriminato per la fuga di documenti riservati
Washington, 16 ottobre 2025 – È stato incriminato John Bolton, l'ex consigliere alla sicurezza di Donald Trump è accusato da un gran giurì del Maryland per come ha gestito le carte riservate a cui aveva avuto accesso durante l'incarico. Nei suoi confronti – riportano i media americani – sono stati mossi 18 capi di accusa. Bolton è da tempo nel mirino del presidente e la sua incriminazione va ad allungare la lista degli avversari della Casa Bianca 'puniti' dal Dipartimento di Giustizia, dopo l' ex direttore dell'Fbi James Comey e la procuratrice di New York Letitia James. Presenza costante sui media americani nel criticare Trump, Bolton potrebbe non essere comunque l'ultimo dei nemici a cadere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
