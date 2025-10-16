la tregua vale per gaza ma non per i propal

Gli ci era voluto qualche giorno per elaborare il lutto: la scorsa settimana è stato firmato l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, il genocidio è finito, o almeno si è interrotto, la strada per la pace è disseminata di ostacoli e trappole ma almeno è stata indicata, e loro si sono ritrovati di colpo privi dello scopo totalizzante che occupava i pensieri e dava un senso alle giornate, tenendoli uniti in un caldo abbraccio militante. Loro, i propal in servizio permanente effettivo, non – occorre ogni volta ricordarlo – la grandissima maggioranza delle persone che hanno sempre parteggiato per una soluzione pacifica e in questi anni feroci, di fronte alla carneficina, hanno risolutamente solidarizzato per il popolo gazawi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

