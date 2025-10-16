La tragedia di Pamela Genini | le minacce con la pistola i segni sul volto La criminologa | Concentrarsi sulla psiche del carnefice
“Ritengo che sia sempre e solo un fattore culturale. Nell’uomo c’è la negazione del rifiuto: non sono abituati ad accettare un ‘no’ o a interpretare correttamente le parole di una donna. Quando una donna dice ‘basta’, significa basta”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, l’avvocata Ilaria Pempinella, presidente del comitato scientifico di Aicis, l’Associazione italiana criminologi per l’investigazione e la sicurezza. La tragedia che sta scuotendo l’Italia intera è quello di Pamela Genini di 29 anni, uccisa brutalmente nel proprio appartamento da Gianluca Soncin di 52 anni, che poche ore prima aveva lasciato definitivamente “bloccandolo” anche su qualsiasi piattaforma social e di messaggistica. 🔗 Leggi su Notizie.com
