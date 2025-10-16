La Toscana scuote i 5Stelle Giani si sente libero dal patto con la Taverna E l’Appendino | Non schiacciati sul Pd

Eugenio Giani, vero e praticamente unico vincitore delle elezioni in Toscana, dà l'impressione di non voler sottostare al "patto capestro" con i 5 Stelle, voluto da Paola Taverna. Capace di imporre il no all'aeroporto di Firenze, all'inceneritore e a tutto quello che riguarda, in sostanza, lo sviluppo della Toscana. Un patto rivelatosi solo un pezzo di carta alla luce del voto: col calo clamoroso dei consensi dal 7% al 4%, del M5s L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - La Toscana “scuote” i 5Stelle. Giani si sente libero dal patto con la Taverna. E l’Appendino: “Non schiacciati sul Pd”

