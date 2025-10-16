La torta del presidente | la recensione del toccante film iracheno di Hasan Hadi presentato ad Alice nella città

Una bambina e il suo migliore amico si avventurano insieme alla nonna dalla campagna alla grande città per trovare gli ingredienti per cucinare La torta del presidente Saddam Hussein. Una favola non priva di toccante realismo sull'Iraq del 1990 e gli ultimi tempi della dittatura. La recensione di Mauro Donzelli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

