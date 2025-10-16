La tiktoker De Crescenzo a processo per minacce al deputato Borrelli | Ti distruggo imbroglione chi ti vuole bene deve rimanere paralizzato

All’indomani dell’accordo tra Israele ed Hamas, a Napoli è circolato molto sugli smartphone un meme con la foto di Donald Trump e la scritta: “Sono pronto a portare la pace tra Borrelli e Rita De Crescenzo”. Una battuta fulminante, più efficace di mille articoli per descrivere il livello di scontro in atto da tempo tra il deputato Avs Francesco Borrelli e la tiktoker napoletana. I due hanno in comune solo l’uso dei social come strumento di comunicazione e autopromozione della loro esposizione mediatica. Per il resto, non potrebbero essere più diversi, loro e i messaggi che filtrano. Il primo perennemente a caccia di casi di subcultura camorristica da svergognare pubblicamente in diretta col cellulare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La tiktoker De Crescenzo a processo per minacce al deputato Borrelli: “Ti distruggo, imbroglione, chi ti vuole bene deve rimanere paralizzato”

