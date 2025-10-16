La terapia per la riabilitazione? Si fa in barca a vela sulle acque del lago Maggiore
Besozzo (Varese), 16 ottobre 2025 – La vela diventa uno strumento terapeutico per le persone con disabilità. Attraverso uscite su l Lago Maggiore gli utenti del Cdd - Centro diurno disabili di Besozzo, potranno sperimentare benefici importanti dal punto di vista della socializzazione ma anche della propriocezione, ovvero la capacità di percepire la posizione e il movimento del proprio corpo nello spazio senza bisogno di guardarlo. Vela Vento . A lanciare il progetto di vela terapia è la Fondazione Renato Piatti Onlus, in collaborazione con l’Asd Vela Vento e Musica. Un’iniziativa sperimentale che unisce sport, natura e riabilitazione per promuovere il benessere psicofisico di persone adulte con disabilità, selezionate per la loro idoneità a partecipare in sicurezza e in modo attivo all’esperienza in barca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
