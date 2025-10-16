La telefonata la richiesta di aiuto le urla di terrore e le coltellate fatali L’omicidio si consuma in un’ora e 23 minuti

Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 16 ottobre 2025 –  Un’ora e 23 minuti. Un’ora e 23 minuti per un omicidio annunciato. Per aggiungere un nuovo dramma all’interminabile scia di femminicidi,  l’ennesima donna uccisa dal compagno che non si rassegna alla fine di una relazione malata.  Un’ora e 23 minuti, l’orrore di via Iglesias si consuma in questo lasso di tempo. Non un minuto di più, non uno di meno.  La tragica sequenza prende le mosse quando si interrompe la comunicazione tra Pamela Genini e l’ ex fidanzato Francesco fino alla constatazione del decesso della 33enne ex modella morta dopo le 24 coltellate inferte dal suo assassino, l’attuale  Gianluca Soncin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la telefonata la richiesta di aiuto le urla di terrore e le coltellate fatali l8217omicidio si consuma in un8217ora e 23 minuti

© Ilgiorno.it - La telefonata, la richiesta di aiuto, le urla di terrore e le coltellate fatali. L’omicidio si consuma in un’ora e 23 minuti

News recenti che potrebbero piacerti

Ragazzina 14enne vuole suicidarsi e chiama i carabinieri: la commovente telefonata con il carabiniere - Una ragazzina di soli 14 anni, in preda a una crisi, voleva commettere un gesto estremo. Riporta ilmattino.it

telefonata richiesta aiuto urlaPamela uccisa dal compagno sul terrazzo di casa Le urla dei vicini: «L'ammazza». Lui tenta il suicidio - Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Telefonata Richiesta Aiuto Urla