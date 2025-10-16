La telefonata la richiesta di aiuto le urla di terrore e le coltellate fatali L’omicidio si consuma in un’ora e 23 minuti
Milano, 16 ottobre 2025 – Un’ora e 23 minuti. Un’ora e 23 minuti per un omicidio annunciato. Per aggiungere un nuovo dramma all’interminabile scia di femminicidi, l’ennesima donna uccisa dal compagno che non si rassegna alla fine di una relazione malata. Un’ora e 23 minuti, l’orrore di via Iglesias si consuma in questo lasso di tempo. Non un minuto di più, non uno di meno. La tragica sequenza prende le mosse quando si interrompe la comunicazione tra Pamela Genini e l’ ex fidanzato Francesco fino alla constatazione del decesso della 33enne ex modella morta dopo le 24 coltellate inferte dal suo assassino, l’attuale Gianluca Soncin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
