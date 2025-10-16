La tartaruga verde non è più a rischio di estinzione Il WWF | Vittoria ora però non abbassiamo la guardia
La tartaruga verde (Chelonia mydas) è stata riclassificata dall’IUCN come specie a “rischio minimo” di estinzione, uscendo così dalla Lista Rossa. L’annuncio è avvenuto durante il congresso di Abu Dhabi 2025. Ma il WWF avverte: non bisogna abbassare la guardia, la conservazione deve continuare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
#GOODNEWS Dalla quasi estinzione alla rinascita: la #tartarugaverde torna a prosperare grazie a decenni di tutela! - facebook.com Vai su Facebook
La tartaruga verde non è più una specie in via d’estinzione! Grazie ai progetti di conservazione ora è fuori pericolo - X Vai su X
Una grande tartaruga verde ha tentato di nidificare in Calabria - Definire l’episodio del tutto eccezionale è dire poco: si tratta infatti del primo caso in assoluto segnalato in Italia. Si legge su tgcom24.mediaset.it
Tartaruga verde ha tentato di nidificare su spiaggia calabrese - Una tartaruga marina della specie Chelonia mydas, nota anche come tartaruga franca o verde, è emersa di notte su una spiaggia di una località dello Ionio calabrese, tentando di nidificare. ansa.it scrive
Tartaruga verde tenta di nidificare lungo le coste della Calabria. Il Wwf: «Primo caso in Italia» - Una tartaruga marina della specie Chelonia mydas, nota anche come tartaruga franca o verde, è emersa nella notte tra il 13 e il 14 luglio su una spiaggia di una località dello Ionio calabrese, ... Si legge su corriere.it