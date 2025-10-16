La tartaruga verde non è più a rischio di estinzione Il WWF | Vittoria ora però non abbassiamo la guardia

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tartaruga verde (Chelonia mydas) è stata riclassificata dall’IUCN come specie a “rischio minimo” di estinzione, uscendo così dalla Lista Rossa. L’annuncio è avvenuto durante il congresso di Abu Dhabi 2025. Ma il WWF avverte: non bisogna abbassare la guardia, la conservazione deve continuare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

